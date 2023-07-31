«Сказать, что Овечкин — великий игрок, несложно». Журналист NBC Sports — о россиянине

Журналист NBC Sports Washington Биджан Тодд высказался о словах бывшего нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Бретта Коннолли об Александре Овечкине.
«Комментарии Коннолли, безусловно, могут поддержать сотни — если не тысячи — игроков, по которым Великая восьмёрка прошёлся катком за свою карьеру в НХЛ. В конце концов, Овечкин занимает в списке самых хитующих хоккеистов четвёртое место за всё время – на его счету 3471 силовой приём за 18-летний срок пребывания в лиге.
Сказать, что Овечкин — великий игрок, несложно. Но попытаться определить конкретно, что делает его таким великим, может быть более трудной задачей. Однако с инструментами, которые находятся в его распоряжении и которые он демонстрирует в каждом матче, есть из чего выбирать», — приводит слова Тодда NBC Sports Washington.
- 31 июля 2023
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