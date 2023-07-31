«Мы знаем, что это Россия». Чешские журналисты — о ситуации с контрактом Ивана Федотова

Чешские журналисты Энди и Роно на своей странице в «Твиттере» высказались о ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова. Голкипер заключил соглашение с ЦСКА. При этом у него есть действующий договор в НХЛ с «Филадельфией Флайерз».

«Мы знаем, что это Россия, но нет никаких причин, по которым контракт Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» не должен считаться действительным в наших глазах», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 31 июля, появилась информация, согласно которой в НХЛ хотят продлить контракт Федотова с «Филадельфией» из-за непредвиденных обстоятельств. В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. Однако в июле ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым. В Федерации хоккея России сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.