«Есть агенты, они на связи с «Вашингтоном». Евгений Кузнецов — о возможном обмене
Поделиться
Нападающий «Вашингтон Кзпиталз» Евгений Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске» высказался о возможном обмене из столичной команды.
«Возможный обмен? Можно вникать в это и что-то читать каждый день. Сначала читал, а потом постарался абстрагироваться от этого. Есть агенты, они на связи с «Вашингтоном». Клуб всегда пытается улучшить состав. От меня ничего здесь не зависит. Моя задача — тренироваться, хорошо провести сезон вне зависимости от того, где начну чемпионат. Доказывать команде. Я некоторые новости читал. Наверное, 95% из этих слухов – информация поверхностная. Поэтому много читать не стоит», — сказал Кузнецов.
Напомним, в июле появилась информация, что россиянин запрашивал обмен из «Вашингтона».
Комментарии
- 1 августа 2023
-
11:22
-
11:16
-
11:10
-
10:58
-
10:19
-
09:58
-
09:42
-
09:05
-
08:40
-
08:31
-
08:10
-
07:50
-
00:03
- 31 июля 2023
-
23:44
-
23:12
-
22:44
-
22:28
-
21:58
-
21:39
-
21:00
-
20:45
-
20:32
-
20:05
-
19:45
-
19:35
-
19:11
-
18:59
-
18:36
-
18:21
-
18:01
-
17:44
-
17:20
-
16:48
-
16:30
-
16:30
Партнерский контент