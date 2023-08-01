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«Есть агенты, они на связи с «Вашингтоном». Евгений Кузнецов — о возможном обмене

«Есть агенты, они на связи с «Вашингтоном». Евгений Кузнецов — о возможном обмене
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Нападающий «Вашингтон Кзпиталз» Евгений Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске» высказался о возможном обмене из столичной команды.

«Возможный обмен? Можно вникать в это и что-то читать каждый день. Сначала читал, а потом постарался абстрагироваться от этого. Есть агенты, они на связи с «Вашингтоном». Клуб всегда пытается улучшить состав. От меня ничего здесь не зависит. Моя задача — тренироваться, хорошо провести сезон вне зависимости от того, где начну чемпионат. Доказывать команде. Я некоторые новости читал. Наверное, 95% из этих слухов – информация поверхностная. Поэтому много читать не стоит», — сказал Кузнецов.

Напомним, в июле появилась информация, что россиянин запрашивал обмен из «Вашингтона».

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