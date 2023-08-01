Кузнецов: два года не был в Челябинске. Сейчас, наоборот, туда больше тянет

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске» рассказал о том, как долго не был в родном Челябинске.

«Да, два года не был. С коронавирусных времён. Сейчас, наоборот, больше в Челябинск тянет», — сказал Кузнецов.

Напомним, нападающий является воспитанником челябинского хоккея. Кузнецов выступал за «Трактор» с 2009 по 2014 год. После этого форвард переехал в НХЛ, где выступает за «Вашингтон».

Текущий контракт Кузнецова рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Это соглашение также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказывал разочарование игрой Кузнецова в сезоне-2022/2023. Суммарно россиянин провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.