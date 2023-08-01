Российский экс-форвард СКА на этой неделе уедет в США, чтобы присоединиться к «Тампе»

Российский экс-нападающий системы СКА Максим Грошев сообщил, что в ближайшее время уедет в Северную Америку. В мае форвард подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на три сезона.

«На этой неделе я уже улетаю в Америку с супругой — примерно за месяц до начала тренировочного лагеря. Он начнётся в начале сентября, и я хочу пораньше прилететь, чтобы поработать с тренерами, адаптироваться, решить бытовые вопросы, грубо говоря, с теми же банковскими картами, правами. Это тоже очень важно.

Английский язык я учу на протяжении последних трёх-четырёх месяцев, занимаюсь с репетитором. Сейчас приеду в Америку, там тоже продолжу, когда будет время», — приводит слова Грошева ТАСС.

Напомним, «Тампа» задрафтовала нападающего в третьем раунде под общим 85-м номером в 2020 году. В сезоне-2022/2023 Грошев сыграл 34 встречи за СКА в регулярке КХЛ, записав на свой счёт 6 (4+2) баллов. Форвард также набрал 18 (9+9) очков в 22 матчах за клуб из ВХЛ «СКА-Нева».