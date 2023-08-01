«Переживал только за одно очко». Кузнецов пошутил после вопроса, как выбить 70–80 баллов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске» поделился мыслями о том, что нужно сделать, чтобы вернуться к планке в 70–80 очков.

«Здоровье. Если здоровье поправлю, то всё будет хорошо. Я никогда не переживал за очки. За одно только переживал очко (смеётся). Всегда старался играть на команду. Кто отдал, забил — это неважно для меня. К сожалению, сейчас то время, когда люди смотрят не на то, кто отпахал, начал атаку, отработал в защите, а на тех, кто забил, отдал, бросил по твоим или чужим воротам. Новый вектор развития хоккея, наверное. Голы и передачи никогда не были для меня на первом плане», — сказал Кузнецов.

Напомним, текущий контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Это соглашение также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказывал разочарование игрой Кузнецова в сезоне-2022/2023. Суммарно россиянин провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.