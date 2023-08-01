Российский нападающий «Тампы» рассказал о различиях между Россией и Северной Америкой

Российский экс-нападающий системы СКА Максим Грошев высказался о различиях между Россией и Северной Америкой. В июле форвард принял участие в лагере развития «Тампа-Бэй Лайтнинг». Кроме того, Грошев поделился впечатлениями от пребывания там. В мае форвард подписал контракт с «молниями».

«Если честно, по приезде в Америку я во всём вижу другой подход. Вижу, насколько тут внимание уделяется мелочам и как тут ко всему относятся. К этому нужно привыкать, тут всё немного по-другому.

Допустим, в лагере развития мы уделяли внимание технике катания, выполняли определённые элементы. Нас снимали под разными углами, потом показывали, что мы делаем неправильно, показывали примеры игроков, которые делают эти упражнения правильно. Потом ты просто мог подойти и попросить, чтобы тебе скинули видео какого-то упражнения, чтобы улучшить этот элемент. Тренеры и игроки понимали, что у меня не очень хороший английский, и разговаривали со мной немного простыми словами. То есть в этом плане они могут подстроиться и всё тебе объяснить», — цитирует Грошева ТАСС.

Напомним, «Лайтнинг» выбрали форварда на драфте-2020 в третьем раунде под общим 85-м номером. В сезоне-2022/2023 россиянин, выступая в КХЛ за СКА, провёл 34 матча в регулярном чемпионате, забив четыре гола и сделав два ассиста. Форвард также набрал 18 (9+9) очков в 22 матчах за клуб из ВХЛ «СКА-Нева».