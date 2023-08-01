Кудашов: где игроки себя проявят — их дело. Все лучшие хоккеисты собраны в НХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением об отъезде российских хоккеистов в Национальную хоккейную лигу. Наставник бело-голубых считает это правильным решением. Кудашов также высказался о том, что клубы растят игроков для себя, но хоккеисты в итоге уезжают и не приносят пользу командам в России.

«Любой игрок хочет попробовать себя в НХЛ. Мы можем сколько угодно говорить о том, насколько хороша КХЛ, но все лучшие игроки собраны в НХЛ. Финансы, инфраструктура — всё лучшее в НХЛ. Любой естественным образом хочет и будет пытаться попасть туда.

Получается, что клуб не получает своих активов, а, напротив, даёт игрокам шанс вырасти, чтобы впоследствии они покинули систему ради себя, и необходимой пользы клубы не получают? В таком случае надо принимать специальные законы. Мы работаем для игроков, растим их, пытаемся сделать их лучше. А уж где они себя проявят — их дело. Лично я считаю, чем больше российских хоккеистов будет в НХЛ, тем сильнее станет наш хоккей.

Я за то, чтобы больше наших игроков было представлено по всему миру, чтобы о них больше знали. От этого сборная России становится только сильнее», — приводит слова Кудашова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в это межсезонье «Динамо» покинули защитник Никита Новиков и нападающий Богдан Злодеев. Оба игрока переехали в НХЛ.