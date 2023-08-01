Финский экс-защитник «Салавата» и «Йокерита» завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Сами Лепистё принял решение завершить карьеру. У 38-летнего хоккеиста выявили проблемы с сердцем.

«После дальнейших исследований играть больше не рекомендовалось. Риск небольшой, но всё же есть. Моя страсть к игре была сильна, и я хотел бы быть частью команды, но, конечно, здоровье всегда на первом месте», — приводит слова Лепистё официальный сайт финского клуба ХИФК.

Напомним, в КХЛ финский защитник выступал с 2012 по 2021 год. Лепистё поиграл за «Локомотив», «Лев», «Автомобилист», «Салават Юлаев» и «Йокерит». Сами стал одним из лучших защитников-бомбардиров финского клуба. Всего в КХЛ Лепистё провёл 466 встреч в регулярных чемпионатах и набрал 215 баллов: забросил 54 шайбы и отдал 161 результативную передачу.