Бывший товарищ Овечкина по звену назвал Коннора Макдэвида лучшим игроком в мире

Новичок «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Браун поделился мнением о капитане клуба Конноре Макдэвиде.
«Конечно, когда лучший игрок в мире хочет, чтобы ты был в его команде, и думает, что ты можешь помочь ему преодолеть главные трудности, это много значит после тяжёлого сезона. Я рад приехать в лагерь и подготовиться.
Я хочу побеждать. Я знаю Коннора. Я знаю его долгое время, знаю, что он очень хочет побеждать. Это своего рода среда, в которой я хочу быть. Я отошёл от травмы, теперь всё возвращается на круги своя. Так что это было серьёзным фактором в желании подписать контракт с «Эдмонтоном», — приводит слова Брауна TSN.
Напомним, прошлый сезон 29-летний нападающий провёл в «Вашингтон Кэпиталз». Браун, выступавший в звене Александра Овечкина, сыграл всего четыре матча в регулярном чемпионате, после чего получил тяжёлую травму и так и не восстановился до конца сезона.
«Эдмонтон» заключил с канадским форвардом однолетнее соглашение на общую сумму $ 4 млн. Примечательно, что кэпхит Брауна составит всего $ 775 тыс.
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