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Главный тренер «Динамо» Кудашов объяснил приглашение Владимира Крикунова в клуб

Главный тренер «Динамо» Кудашов объяснил приглашение Владимира Крикунова в клуб
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что был инициатором приглашения Владимира Крикунова в клуб.

«Его приглашение в «Динамо» — моя инициатива. Я позвонил ему и предложил пополнить наши ряды. Роли, должности могут быть разными, но лично для меня он тоже советник. Владимир Васильевич — очень опытный человек.

Не надо стесняться лишний раз спросить его мнение, узнать взгляд со стороны. Он не учит нас тому, как работать. Нам необходимо нейтральное мнение опытного, авторитетного специалиста, который заинтересован в результате команды. Он прошёл множество жизненных и хоккейных ситуаций. Иногда тренеры в процессе работы не замечают элементарных вещей. Владимир Васильевич всегда подскажет», — цитирует Кудашова «РИА Новости Спорт».

Заслуженный тренер России Крикунов занял пост советника генерального директора московского «Динамо» Сергея Сушко.

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