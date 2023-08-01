Нападающий Фредерик и «Бостон» подписали двухлетнее соглашение на общую сумму $ 4,6 млн

Нападающий Трент Фредерик подписал двухлетнее соглашение с «Бостон Брюинз», сообщает журналист Эллиотт Фридман в своём «твиттере». Контракт рассчитан на общую сумму $ 4,6 млн.

Ранее сообщалось, что клуб и хоккеист не могли достичь соглашения. «Бостон» предлагал игроку контракт на два года с кэпхитом $ 1,4 млн. Хоккеист хотел договор на год и $ 2,9 млн.

25-летний форвард в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне забросил 17 шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 31 очко при показателе полезности «+28».

Трент был выбран «Бостоном» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2016 году в первом раунде под общим 29-м номером. В 2018 году Фредерик в составе молодёжной сборной США стал бронзовым призёром чемпионата мира.