Экс-защитник клубов КХЛ: Хо-Сэнг не нужен «Салавату», не настолько он известный игрок

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов рассказал про бывшего нападающего уфимцев Джоша Хо-Сэнга и прокомментировал высказывания Александра Кожевникова и Рината Баширова относительно хоккеиста.
«Думаю, что Хо-Сэнг команде не нужен. Прошлый сезон он пропустил из-за травмы, непонятно, тренируется он сейчас или нет. Хо-Сэнг не очень хорошо себя зарекомендовал – не принято доверять иностранцу, который пропустил весь сезон. Не настолько он известный игрок. Не по своей вине, конечно, получил травму, но провёл только несколько матчей в плей-офф и ничего не показал.
Как отношусь к предложению Рината Баширова дать Хо-Сэнгу российское гражданство? Сейчас стало модным бравировать российским гражданством. Может, Хо-Сэнгу очень понравилась Уфа и башкирская природа. Может, девушку здесь встретил и решил здесь остаться. Видел высказывания Баширова и Кожевникова. Думаю, что генеральный директор хотел привлечь внимание болельщиков. Это прикол, чтобы все обсуждали и кто-то смог выплеснуть свой негатив. В итоге привлёк Кожевникова, он тоже неплохо пошутил. Людей повеселили и привлекли внимание к «Салавату Юлаеву» в межсезонье. Получился информационный хайп», — цитирует Щитова «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне 27-летний Джош Хо-Сэнг принял участие в пяти матчах за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «0».
- 1 августа 2023
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