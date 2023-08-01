The Hockey Writers спрогнозировал состав «Миннесоты» на следующий сезон
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Журналист Тайсон Маккей в статье на сайте The Hockey Writers спрогнозировал состав «Миннесоты Уайлд» на следующий сезон НХЛ. Российский нападающий Кирилл Капризов — в первом звене.
Нападающие:
Кирилл Капризов – Райан Хартман – Матс Цуккарелло;
Маркус Юханссон – Йоэль Эрикссон Эк – Мэтт Болди;
Фредерик Годро – Марко Росси – Маркус Фолиньо;
Брэндон Дюхайм – Коннор Дьюар – Пэт Марун.
Защитники:
Джейкоб Миддлтон – Джаред Сперджен;
Юнас Бродин – Брок Фэйбер;
Алекс Голигоски – Кален Эддисон;
Джон Меррилл.
В прошлом сезоне «ураганы» заняли шестое место в турнирной таблице, набрав 103 очка за 82 матча. В плей-офф «Миннесота» в первом раунде уступила «Даллас Старз» со счётом 2-4.
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