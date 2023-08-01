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Защитник московского «Динамо» Менелл получил российский паспорт

Защитник московского «Динамо» Менелл получил российский паспорт
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Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт, сообщает ТАСС.

«Менелл получил паспорт РФ. Следующий шаг — получение спортивного гражданства», — сообщил источник.

Напомним, 20 апреля Менелл заключил новое соглашение с московским клубом. Контракт 25-летнего защитника рассчитан на три года — до конца сезона-2025/2026. Американский хоккеист пополнил состав «Динамо» в прошлом году. Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10».

С сезона-2023/2024 российские клубы КХЛ смогут заявлять на матчи не более трёх иностранных игроков, за исключением представителей стран, входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан).

О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года.

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