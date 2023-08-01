Хохлачёв-младший рассказал, как брат помогает ему в хоккее

Нападающий Американского международного колледжа в NCAA Тимофей Хохлачёв рассказал, как его брат Александр помогает ему в хоккее.

«Советует ли мне что-то брат? Конечно, советует. Когда я летом приезжаю в Россию, мы всегда тренируемся вместе на льду. Когда он видит какие-то моменты, то, естественно, мне подсказывает. Он видел в хоккее намного больше, чем я, прошёл почти через всё, что можно, работал со многими крутыми профессионалами, с хоккейными гуру. Он многое знает, и мне очень повезло, что рядом есть такой человек», — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимофеем Хохлачёвым читайте на «Чемпионате» завтра, 2 августа.