Александр Медведев заявил о применении управленческого подхода футбольного «Зенита» в СКА

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о специфике управления санкт-петербургских клубов.
«Несмотря на специфику отдельных видов спорта, в административном, коммерческом, финансовом управлении есть много общего. Стройка взаимоотношений с тренерским штабом — это важная черта. Не случайно футбольный «Зенит» пять раз подряд выигрывал российскую Премьер-лигу, а баскетбольный «Зенит» сокрушил монополию ЦСКА. Будем эти рецепты применять в хоккее и гандболе.
Что касается названия СКА, его не будут менять, если сами не захотят», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».
В июле председатель правления футбольного клуба «Зенит» Медведев стал председателем совета директоров хоккейного СКА. Также он занимает соответствующую должность в баскетбольной команде «Зенит».
- 1 августа 2023
-
19:08
-
19:00
-
18:52
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
17:44
-
17:24
-
17:09
-
16:52
-
16:24
-
16:07
-
15:55
-
15:39
-
15:26
-
15:10
-
14:51
-
14:25
-
14:11
-
13:55
-
13:41
-
13:17
-
13:06
-
12:57
-
12:50
-
12:41
-
12:29
-
12:21
-
12:16
-
11:46
-
11:22
-
11:16
-
11:10
-
10:58
-
10:19