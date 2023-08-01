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Александр Медведев заявил о применении управленческого подхода футбольного «Зенита» в СКА

Александр Медведев заявил о применении управленческого подхода футбольного «Зенита» в СКА
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о специфике управления санкт-петербургских клубов.

«Несмотря на специфику отдельных видов спорта, в административном, коммерческом, финансовом управлении есть много общего. Стройка взаимоотношений с тренерским штабом — это важная черта. Не случайно футбольный «Зенит» пять раз подряд выигрывал российскую Премьер-лигу, а баскетбольный «Зенит» сокрушил монополию ЦСКА. Будем эти рецепты применять в хоккее и гандболе.

Что касается названия СКА, его не будут менять, если сами не захотят», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

В июле председатель правления футбольного клуба «Зенит» Медведев стал председателем совета директоров хоккейного СКА. Также он занимает соответствующую должность в баскетбольной команде «Зенит».

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