КХЛ утвердила время начала домашних матчей клубов в сезоне-2023/2024

Континентальная хоккейная лиге утвердила время начала домашних встреч каждой из команд в сезоне-2023/2024.
На Восток возвращается «Лада». Матчи автозаводцев по будням будут начинаться в 18:00 по московскому времени, а по выходным — в 16:00 мск.
Фото: КХЛ
На Западе стоит обратить внимание на время начала домашних матчей «Спартака», «Торпедо» и «Куньлунь Ред Стар» — в выходные дни их игры могут стартовать в разное время.
Фото: КХЛ
Напомним, 16-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября 2023 года матчем чемпиона и финалиста прошлого сезона — ЦСКА и «Ак Барса». Каждая команда проведёт суммарно по 68 матчей, а количество игровых дней составит 165. Регулярный чемпионат завершится 26 февраля 2024 года. Розыгрыш Кубка Гагарина начнётся 29 февраля и продлится до 29 апреля.
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