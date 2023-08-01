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Генменеджер «Аризоны»: мы пытаемся создать в пустыне чемпионский коллектив

Генменеджер «Аризоны»: мы пытаемся создать в пустыне чемпионский коллектив
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Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг рассказал о переговорах с игроками во время приглашения в клуб.

«Самое большое заблуждение состоит в том, что у нас есть какие-то проблемы с игроками из-за арены. Ребятам, которых мы подписали на рынке, я сказал следующее: «Слушайте, я не строю арены. Я создаю команды. Мы пытаемся создать чемпионский коллектив здесь, в пустыне. Это возможность, которая перед вами, возможность стать «койотами». И игроки оценили это», — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.

«Койотс» продолжат выступать на арене студенческой команды, которая вмещает 4600 зрителей. Руководство «Аризоны» изучает потенциальные варианты размещения нового стадиона на территории штата.

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