Генменеджер «Аризоны»: мы пытаемся создать в пустыне чемпионский коллектив

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг рассказал о переговорах с игроками во время приглашения в клуб.

«Самое большое заблуждение состоит в том, что у нас есть какие-то проблемы с игроками из-за арены. Ребятам, которых мы подписали на рынке, я сказал следующее: «Слушайте, я не строю арены. Я создаю команды. Мы пытаемся создать чемпионский коллектив здесь, в пустыне. Это возможность, которая перед вами, возможность стать «койотами». И игроки оценили это», — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.

«Койотс» продолжат выступать на арене студенческой команды, которая вмещает 4600 зрителей. Руководство «Аризоны» изучает потенциальные варианты размещения нового стадиона на территории штата.