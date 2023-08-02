Брат Хохлачёва рассказал, как и почему переехал в Канаду в 13 лет

Брат Александра Хохлачёва, нападающий Американского международного колледжа в NCAA Тимофей Хохлачёв рассказал о начале хоккейной карьеры.
«С 10 лет мы ездили с отцом и даже с мамой в летний лагерь для детей в Торонто. Примерно месяц-два тренировался там. Хорошая возможность для детей из России увидеть канадский хоккей.
Подошли тренеры из хоккейной академии – The Hill Academy, где я потом учился и играл – и предложили такую возможность нашей семье, чтобы я учился в этой академии, тренировался там. Мне на тот момент было 13 лет. В школьной команде играли с 15. Поэтому первое время я играл за юношескую лигу, ходил заниматься в школу. С утра у нас был лёд, зал, там же и ходили учиться. Отлично для парня из России – опять же, у нас не везде есть такое, где под одной крышей можно и ходить на лёд, и в зал, и учиться. Шикарные условия», — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Полную версию эксклюзивного интервью с Тимофеем Хохлачёвым читайте на «Чемпионате» сегодня, 2 августа.
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