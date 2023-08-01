«Омолаживается лига! Планка возраста понизилась». 38-летний Рылов — о КХЛ

38-летний защитник «Амура» Яков Рылов прокомментировал тот факт, что является самым возрастным игроком КХЛ.
«Получается ли осознать, что я — самый возрастной игрок лиги? Такое со мной впервые. Не скажу, что ощущения плохие. Хорошо, что мы ещё играем! Посмотрим, как этот статус будет отражаться на льду.
Когда 38-летний хоккеист – самый возрастной в лиге, это хорошие новости или плохие? Омолаживается лига! Зарипову было 42 года, Кошечкину – 40. Теперь планка понизилась.
Часто смотрят в паспорт, это правда. Не знаю, зачем, если игрок ещё может давать результат. Искусственно вводить молодёжь неправильно. Лимитчики же есть, два человека.
Мы все через правило лимитчиков попадали ещё в Суперлигу. То, что есть такие слоты для молодых игроков, – это плюс. Но когда я в 20 лет пришёл на предсезонку после дебютного сезона – мне сказали, что всё, ты больше не молодой, авансы закончились. А у меня в «Динамо» среди конкурентов Трощинский, Ореховский, Скопинцев, Вышедкевич! Вот это я понимаю», — цитирует Рылова сайт КХЛ.
Ранее Яков Рылов сравнил работу с тренерами Олегом Знарком и Андреем Мартемьяновым.
- 1 августа 2023
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