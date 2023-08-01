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Голкипер Свейман в результате арбитража получил контракт с «Бостоном» на $ 3,475 млн

Журналист Эллиотт Фридман в своём «твиттере» рассказал, что по результатам арбитража голкипер Джереми Свейман получил однолетний контракт с «Бостон Брюинз» на $ 3,475 млн.

Ранее сообщалось, что голкипер хотел бы контракт на сумму $ 4,8 млн за сезон, а «Бостон» рассчитывал на контракт в $ 2 млн.

По своему предыдущему контракту 24-летний вратарь получал $ 925 тыс. в год. Свейман провёл в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги 37 матчей, отразив 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,27. В его активе также две игры в плей-офф.

В составе молодёжной сборной США Джереми стал бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года.

Ранее Boston Hockey Now рассказал, что «Бостон» изучает рынок НХЛ на предмет интереса к голкиперу Линусу Улльмарку.