Генменеджер «Витязя»: сразу сказали Уилсону, что эти деньги — это всё, что у нас есть

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о продлении контракта с 31-летним нападающим Скоттом Уилсоном.

«Как удалось продлить Скотта Уилсона? С Уилсоном не возникло особых сложностей. Одна из основных причин, по которой Скотт не стал размениваться на другие клубы, это созданный в команде микроклимат. Его приняла команда, а он идеально влился в коллектив. Если вы помните, то год назад Уилсон долго оформлял визу и приехал только к старту сезона, даже пропустил первую игру чемпионата, а потом вышел на вторую игру с «Барысом» и забил победный гол. Как сейчас помню, на последней минуте первого периода забил гол «в раздевалку», который деморализовал команду соперника. Ему всё понравилось в «Витязе», опять же, совсем рядом Москва. Если были большие выходные, он мог полететь к семье, а сделать это из Москвы значительно удобнее, хоть и всё равно далеко и сложно добираться.

Мы быстро договорились по финансовым условиям. Никакого баснословного увеличения зарплаты в его контракте не произошло, несмотря на то что он стал лучшим бомбардиром команды. Мы сразу сказали Скотту, что эти деньги – это всё, что у нас есть. И он принял наши вполне адекватные условия. Мы работаем в рамках нашего бюджета, поэтому переговоры не были затяжными», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Варицким читайте на «Чемпионате»: