Генменеджер «Витязя»: сразу сказали Уилсону, что эти деньги — это всё, что у нас есть

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о продлении контракта с 31-летним нападающим Скоттом Уилсоном.
«Как удалось продлить Скотта Уилсона? С Уилсоном не возникло особых сложностей. Одна из основных причин, по которой Скотт не стал размениваться на другие клубы, это созданный в команде микроклимат. Его приняла команда, а он идеально влился в коллектив. Если вы помните, то год назад Уилсон долго оформлял визу и приехал только к старту сезона, даже пропустил первую игру чемпионата, а потом вышел на вторую игру с «Барысом» и забил победный гол. Как сейчас помню, на последней минуте первого периода забил гол «в раздевалку», который деморализовал команду соперника. Ему всё понравилось в «Витязе», опять же, совсем рядом Москва. Если были большие выходные, он мог полететь к семье, а сделать это из Москвы значительно удобнее, хоть и всё равно далеко и сложно добираться.
Мы быстро договорились по финансовым условиям. Никакого баснословного увеличения зарплаты в его контракте не произошло, несмотря на то что он стал лучшим бомбардиром команды. Мы сразу сказали Скотту, что эти деньги – это всё, что у нас есть. И он принял наши вполне адекватные условия. Мы работаем в рамках нашего бюджета, поэтому переговоры не были затяжными», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Варицким читайте на «Чемпионате»:
- 2 августа 2023
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:20
-
08:50
-
08:35
-
08:15
-
08:10
-
07:50
- 1 августа 2023
-
23:44
-
23:32
-
23:16
-
23:00
-
22:49
-
22:19
-
22:10
-
22:00
-
21:48
-
21:33
-
21:24
-
21:00
-
20:46
-
20:16
-
19:44
-
19:20
-
19:08
-
19:00
-
18:52
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
17:44
-
17:24
-
17:09
-
16:52