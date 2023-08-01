Дмитрий Орлов впервые вышел на тренировку в форме «Каролины»

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов впервые вышел на тренировку в форме своего нового клуба.

Фото: «Твиттер» «Каролины Харрикейнз»

Напомним, ранее у Орлова подошёл к концу контракт с «Бостон Брюинз». Российского защитника обменяли в стан «мишек» из «Вашингтон Кэпиталз» в ходе сезона-2022/2023. В составе «Бостона» 31-летний хоккеист принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков. В семи встречах плей-офф игрок записал на свой счёт 8 (0+8) баллов. Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.

Ранее 32-летний хоккеист на своей странице в социальной сети показал, как занимается переездом из Вашингтона в Каролину.