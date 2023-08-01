Дмитрий Орлов впервые вышел на тренировку в форме «Каролины»

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов впервые вышел на тренировку в форме своего нового клуба.
Фото: «Твиттер» «Каролины Харрикейнз»
Напомним, ранее у Орлова подошёл к концу контракт с «Бостон Брюинз». Российского защитника обменяли в стан «мишек» из «Вашингтон Кэпиталз» в ходе сезона-2022/2023. В составе «Бостона» 31-летний хоккеист принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков. В семи встречах плей-офф игрок записал на свой счёт 8 (0+8) баллов. Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.
Ранее 32-летний хоккеист на своей странице в социальной сети показал, как занимается переездом из Вашингтона в Каролину.
- 1 августа 2023
-
23:32
-
23:16
-
23:00
-
22:49
-
22:19
-
22:10
-
22:00
-
21:48
-
21:33
-
21:24
-
21:00
-
20:46
-
20:16
-
19:44
-
19:20
-
19:08
-
19:00
-
18:52
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
17:44
-
17:24
-
17:09
-
16:52
-
16:24
-
16:07
-
15:55
-
15:39
-
15:26
-
15:10
-
14:51
-
14:25
-
14:11
-
13:55