Варицкий — об Абросимове: никаких обид. Время покажет, кто и за какие медали будет играть

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о переговорах о новом соглашении с защитником Романом Абросимовым, который в итоге перешёл в «Авангард».
«С его агентами – Александром Черных и Юрием Николаевым – всё было прозрачно, чётко и объективно. Они нас сразу предупредили, что у них есть определённые условия от Омска. Мы сказали – «Окей, можем повторить».
Решение уйти в «Авангард» было исключительно за самим Абросимовым. Он открыто мне сказал, что хочет играть за медали. Время покажет, кто и за какие медали будет играть.
В моих словах звучит обида? Ни в коем случае. Нет никаких обид. Это жизнь и нормальное явление. Я спокойно к этому отношусь», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Варицким читайте на «Чемпионате»:
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