Тесть Марченко: у Кирилла в НХЛ был билет в один конец

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал об отъезде Кирилла Марченко в НХЛ. Хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» женат на дочери Варицкого.
«Мы с ним очень много общались, когда только стали родственниками. Давным-давно Кирилл поставил перед собой цель и прошёл сложный путь, который я не буду озвучивать. Этот путь всем известен.
Я его сразу предупредил, когда он не стал продлевать контракт со СКА, что дальше ему будет сложно, потому что не будет получать места в составе. Такая политика: какой смысл для клуба наигрывать человека, который уезжает. И он не сломался, а всё доказал.
Когда Кирилл уезжал в Америку, мой ему посыл заключался в следующем – в плане хоккея ты берёшь билет в один конец. Только с таким настроем можно ехать в НХЛ. Если ты едешь туда, имея пункт в контракте о возможности вернуться в КХЛ в случае своего пребывания в фарме… Не пойдёт. Ничего хорошего из этого не выйдет. Это было наше с ним общее убеждение», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Варицким читайте на «Чемпионате»:
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