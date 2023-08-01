Журналист: «Оттава» предлагала Тарасенко четырёхлетний контракт на $ 22 млн

Журналист Bally Sports Энди Стрикленд рассказал, что «Оттава Сенаторз» предлагала российскому нападающему Владимиру Тарасенко четырёхлетний контракт на $ 22 млн.

В конце концов, Тарасенко согласился на годовой контракт с «Оттавой» на сумму $ 5 млн, выбрав краткосрочное соглашение.

По ходу регулярного чемпионата прошлого сезона Тарасенко обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.

Ранее стало известно, что Тарасенко общался с капитаном канадского клуба Брэди Ткачуком и Клодом Жиру перед тем, как подписать контракт с «Оттавой Сенаторз».