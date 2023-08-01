Российский нападающий Владимир Тарасенко прокомментировал свой переход в «Оттаву Сенаторз» и заявил, что хочет вывести клуб на новый уровень.

«Здесь отличная молодая команда. Они хотят победить, и я почувствовал, что эта сделка — лучшая для меня. Обсуждая с игроками, я увидел, что они очень близки друг другу, это важно. Я хочу чувствовать себя комфортно, приезжая на арену, чтобы быть в лучшей форме.

Мне нравится, что это молодая команда, жаждущая побед. Кажется, они готовы перейти к следующему шагу, и я очень рад быть частью этого хотя бы один сезон.

В прошлом году «Оттава» выиграла много игр, хотя и не попала в плей-офф. Я смогу поделиться с клубом своим опытом последних лет, и, надеюсь, мы выиграем больше игр и попадём в розыгрыш Кубка Стэнли», — цитирует Тарасенко RDS.