Защитник московского «Динамо» Менелл оценил свои шансы сыграть за сборную России

Получивший российское гражданство защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл считает, что ему будет непросто попасть в сборную России. Вчера, 1 августа игрок обороны уже получил российский паспорт.
«Мне интересно сыграть за сборную России. Сейчас команда не может выступать на чемпионатах мира. Если меня пригласят в сборную России на Кубок Первого канала или какие-то другие турниры, то я буду играть. Но для этого мне надо хорошо проявлять себя в „Динамо“.
В России очень много качественных хоккеистов, поэтому мне будет не так просто попасть в сборную. Но мне нравится эта страна, я открыт для выступлений за сборную», — цитирует Менелла ТАСС.
Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10». О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года.
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