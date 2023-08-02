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«Я в восторге от возможности играть в Канаде». Тарасенко — о контракте с «Оттавой»

«Я в восторге от возможности играть в Канаде». Тарасенко — о контракте с «Оттавой»
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Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко заявил, что немного нервничает и находится в предвкушении игры за канадский клуб. Россиянин подписал контракт с «Сенаторз» сроком на один сезон на сумму $ 5 млн.

«В прошлом году было много чего интересного. Но всё это теперь в прошлом, и я рад новому шансу. Всегда немного нервничаю, когда приезжаю на новое место. И я думаю, что я и моя семья в восторге от возможности сыграть в Канаде, потому что слышали много историй о том, как здесь люди любят хоккей. Конечно, я немного нервничаю, но я почти уверен, что, когда туда доберусь, всё успокоится, мы получим дом, и я буду готов помочь команде, чем смогу», — цитирует Тарасенко пресс-служба лиги.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата «Оттава» финишировала на 11-м месте Восточной конференции, записав в свой актив 86 очков, и не смогла выйти в плей-офф турнира.

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