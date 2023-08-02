«Эдмонтон» подписал двухлетний контракт с нападающим Маклаудом, избежав арбитража
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«Эдмонтон» подписал двухлетний контракт с нападающим Райаном Маклаудом. Как сообщает официальный сайт НХЛ, двухлетнее соглашение с форвардом заключено на общую сумму $ 4,2 млн (по $ 2,1 млн за сезон). Сторонам удалось договориться до арбитражных слушаний, назначенных на пятницу.
Маклауд в прошлом сезоне НХЛ провёл 57 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 23 очка — забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач. В 12 матчах плей-офф на счету форварда пять результативных передач.
Маклауд был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ 2018 года под общим 40-м номером и провёл в лиге 138 матчей в регулярках, в которых набрал 45 (20+25) очков. В 32 матчах плей-офф нападающий отметился 9 (3+6) очками.
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