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Получивший российское гражданство Менелл заявил, что уже начал изучать русский язык

Получивший российское гражданство Менелл заявил, что уже начал изучать русский язык
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Получивший российское гражданство защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что уже начал изучать русский язык и планирует побольше погрузиться в российскую культуру по ходу следующего сезона КХЛ.

«Когда я подписал новый контракт с «Динамо», то сразу начал заниматься с учителем онлайн. Сейчас у нас идёт серьёзная подготовка, и у меня почти нет времени на занятия русским языком. Но по ходу сезона и в выходные дни я сконцентрируюсь на изучении языка. Кое-что я знаю уже сейчас, но, конечно, хочу знать больше и разговаривать свободно на русском языке.

Сейчас я могу понимать многие хоккейные термины на русском и некоторые установки тренеров. Эти слова я слышу каждый день. Ещё мне бы хотелось побольше погрузиться в российскую культуру», — цитирует Менелла ТАСС.

Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10». О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года.

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