Защитник «Динамо» Менелл сообщил, будет ли он отказываться от американского гражданства

Получивший российское гражданство защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что не планирует отказываться от гражданства США. Вчера, 1 августа, американский форвард получил российский паспорт.

«Как родственники и друзья в США отреагировали на моё решение? Они не думали, что у меня будет возможность получить российский паспорт. Но они знают, что я счастлив здесь. И они рады тому, что я счастлив, и поддерживают меня.

Планирую ли отказаться от гражданства США? Я хочу иметь оба паспорта. У меня семья по-прежнему живёт в США. Надеюсь, что скоро они тоже приедут сюда к началу сезона. Для меня будет удобнее иметь два паспорта», — цитирует Менелла ТАСС.

Напомним, боец смешанного стиля Джефф Монсон получил российский паспорт в 2018 году, а в мае текущего года отказался от гражданства США и сдал американский паспорт в консульство в Стамбуле.

Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10». О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года.