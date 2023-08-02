Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Динамо» Менелл сообщил, будет ли он отказываться от американского гражданства

Защитник «Динамо» Менелл сообщил, будет ли он отказываться от американского гражданства
Аудио-версия:
Комментарии

Получивший российское гражданство защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что не планирует отказываться от гражданства США. Вчера, 1 августа, американский форвард получил российский паспорт.

«Как родственники и друзья в США отреагировали на моё решение? Они не думали, что у меня будет возможность получить российский паспорт. Но они знают, что я счастлив здесь. И они рады тому, что я счастлив, и поддерживают меня.

Планирую ли отказаться от гражданства США? Я хочу иметь оба паспорта. У меня семья по-прежнему живёт в США. Надеюсь, что скоро они тоже приедут сюда к началу сезона. Для меня будет удобнее иметь два паспорта», — цитирует Менелла ТАСС.

Напомним, боец смешанного стиля Джефф Монсон получил российский паспорт в 2018 году, а в мае текущего года отказался от гражданства США и сдал американский паспорт в консульство в Стамбуле.

Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10». О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года.

Материалы по теме
Получивший российское гражданство Менелл заявил, что уже начал изучать русский язык
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023