«Адмирал» расторг контракт с сыном Вячеслава Буцаева Дэниэлом

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Дэниэлом Буцаевым. Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, контракт расторгнут по соглашению сторон. Напомним, контракт был подписан в мае этого года.
Дэниэл родился в США в семье олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева. Он воспитанник московской школы ЦСКА. Нападающий играл в молодёжных командах столицы «Красная Армия» и «Динамо», в нижнекамском «Реакторе». Первый контракт КХЛ он подписал в сезоне-2020/2021 с «Нефтехимиком», сыграл 44 матча, заработал 11 (4+7) очков. Основную часть сезона-2021/2022 форвард играл в командах ВХЛ – «Химике», «Рубине». Вместе с последними он стал обладателем Кубка Петрова.
Последний сезон 22-летний нападающий провёл в подмосковном «Витязе», за который сыграл 24 матча, забил гол и сделал две результативные передачи с показателем полезности «-2».
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