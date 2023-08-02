Крикунов: Панарину и «Рейнджерс» давно пора выиграть Кубок Стэнли, надо просто усилиться

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин мог бы выиграть Кубок Стэнли, если бы клуб усилился хорошими игроками.
«Конечно, Панарину и «Рейнджерс» давно пора выиграть Кубок Стэнли, но это не только от него зависит. Это же зависит, в какой он команде. Стоит ли задуматься о новой? В этой команде хороший состав, тренерский штаб, надо просто усилиться. Не может клуб держаться на Панарине и Зибанеджаде. Чтобы выиграть Кубок Стэнли, надо состав иметь, два или три сильных звена, а не двух игроков. Такое ощущение, что руководство «Рейнджерс» только на них рассчитывает», — цитирует Крикунова Legalbet.
Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом клуба в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, набрав 92 (29+63) очка за 82 матча. В плей-офф «Рейнджерс» в первом раунде уступили в семи матчах «Нью-Джерси Дэвилз».
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