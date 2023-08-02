Новой ведущей СКА ТВ стала Зухра Уразбахтина. Девушка известна по работе в сборной России по хоккею, хоккейных командах «Авангард» и «Ак Барс», а также в футбольном клубе ЦСКА.
«Представляем вам нашу новую ведущую, хотя она и не нуждается в представлении. Встречайте – Зухра Уразбахтина! Теперь в студии 78 канала и на СКА ТВ. Красоты в Петербурге стало ещё больше», — говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.
Фото: пресс-служба ХК СКА
Напомним, в прошлом сезоне КХЛ СКА стал обладателем Кубка Континента, закончив регулярный чемпионат на общем первом месте. В плей-офф петербургский клуб прошёл минское «Динамо» и нижегородское «Торпедо», завершив сезон в финале Западной конференции. СКА в шести матчах в финале Запада уступил будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА.
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