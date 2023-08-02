Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новой ведущей «СКА ТВ» стала Зухра Уразбахтина

Новой ведущей «СКА ТВ» стала Зухра Уразбахтина
Комментарии

Новой ведущей СКА ТВ стала Зухра Уразбахтина. Девушка известна по работе в сборной России по хоккею, хоккейных командах «Авангард» и «Ак Барс», а также в футбольном клубе ЦСКА.

«Представляем вам нашу новую ведущую, хотя она и не нуждается в представлении. Встречайте – Зухра Уразбахтина! Теперь в студии 78 канала и на СКА ТВ. Красоты в Петербурге стало ещё больше», — говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

Фото: пресс-служба ХК СКА

Напомним, в прошлом сезоне КХЛ СКА стал обладателем Кубка Континента, закончив регулярный чемпионат на общем первом месте. В плей-офф петербургский клуб прошёл минское «Динамо» и нижегородское «Торпедо», завершив сезон в финале Западной конференции. СКА в шести матчах в финале Запада уступил будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА.

Материалы по теме
«Авангард» увёл у «Ак Барса» красавицу-ведущую. Болельщики обвиняют Зухру в предательстве
«Авангард» увёл у «Ак Барса» красавицу-ведущую. Болельщики обвиняют Зухру в предательстве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023