Кудашов — о Гусеве: пошёл какой-то миф, что он не режимщик, хочу сразу эти вещи отсечь

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов возмутился слухами вокруг нападающего Никиты Гусева, согласно которым у форварда были проблемы с режимом, из-за которых он иногда не попадал в состав СКА, а по окончании сезона покинул клуб.

«Как компенсировать невысокую скорость Гусева? Помимо Гусева, в пятёрке будет ещё четыре человека, которые могут давать скорость. Когда все просто бегут — это тоже не всегда хорошо. Баланс важен во всём.

Что нужно сделать, чтобы нивелировать недостатки Гусева? Какие недостатки? Пошёл какой-то миф, что он не режимщик! Посмотрите, как он тренируется. Он везде успевает, держит удар, создаёт моменты. Я хочу сразу эти вещи отсечь. Что за ерунда вокруг него пошла? У Владимира Васильевича спросите, который за всеми смотрит.

Нужны ли Гусеву два динамичных игрока рядом, чтобы он был эффективен? Это не только Никите нужно. Но и Каблукову, например. Мы ему дали двух быстрых игроков и Гусеву дадим, если надо. У него есть свои сильные стороны, на которых он играет. Нужно развивать сильные стороны игрока, а не слабые», – цитирует Кудашова Sport24.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром ОИ-2022 в составе сборной России. Кроме того, Никита дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира — в 2017 и 2019 году. Нападающий также выигрывал Кубок Гагарина (2017) и Кубок Харламова (2011). За свою карьеру Гусев успел поиграть за СКА, ЦСКА, «Амур» и «Югру» в КХЛ, а также за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз» в НХЛ.