На тренировках судей КХЛ опробовали новую систему психофизиологической диагностики

Систему нейромышечной разминки для диагностики и активизации состояния спортсменов, в частности футболистов, хоккеистов, а также судей КХЛ, разработали в Уральском федеральном университете. Разработка получила название «Co-Reaction», эта система поможет легче воспринимать высокоинтенсивную нагрузку. С помощью тестирования проверяются зрительно-моторная координация, сила нервной системы и тип темперамента и у спортсменов, и у судей.

«Мы разработали систему психофизиологической диагностики, которая изначально предполагалась своего рода разминкой для спортсменов. Она помогает «включать» мозг, и с первых же секунд игры спортсмен может воспринимать высокоинтенсивную нагрузку. Вначале тест-систему мы проверили на хоккеистах и футболистах. Когда набрали необходимое количество данных, научились интерпретировать количественные и качественные результаты, нам предложили принять участие в учебно-тренировочных сборах судейского корпуса КХЛ, так как хоккейные арбитры испытывают серьёзную нагрузку во время игры», — цитирует аспиранта кафедры физической культуры УрФУ Антона Ежова пресс-служба университета.

Полученные данные помогают понять, насколько психологически стабилен человек в стрессовых ситуациях: способен ли сохранить высокую скорость реакции при сопутствующих внешних факторах — уровне важности игры, давлении со стороны трибун, игроков и тренеров.