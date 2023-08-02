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Молодой нападающий «Витязя»: я ещё тут ничего не доказал, чтобы ехать в Америку

Молодой нападающий «Витязя»: я ещё тут ничего не доказал, чтобы ехать в Америку
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19-летний форвард «Витязя» Станислав Яровой прокомментировал драфт НХЛ-2023, на котором его выбрала «Каролина Харрикейнз» и заявил, что решил не уезжать в АХЛ сейчас.

«Рад был, что задрафтовала «Каролина»? Я ещё в прошлом году надеялся, что меня задрафтуют. Со мной «Каролина» связывалась. Очень ждал тогда. Не то, что я сильно расстроился, когда этого не случилось год назад… Многие и без драфта уезжают за океан. В этот раз уже не было такого волнения. Я на рыбалке сидел, по телефону трансляцию посмотрел. Это очень приятно, конечно, но эмоции уже улеглись.

Я подписал контракт с «Витязем» на два года. Первоочередная задача сейчас — показать себя здесь. Не вижу смысла ехать в АХЛ. Общался в Уфе с Сашей Пашиным. Он играл в системе «Каролины». Тяжело ему дался сезон. Сейчас он вернулся в систему «Спартака». С Шакиром Мухамадуллиным тоже разговаривал. Я решил, что буду играть в России. Я ещё тут ничего не доказал, чтобы ехать в Америку. Были бы у меня здесь какие-то проблемы… А так — играть дают, развиваться дают. Почему бы здесь не закрепиться и не подняться на уровень выше? Опять же английский подтягивать надо. С легионерами нашими стараюсь практиковаться», — сказал Яровой в интервью Allhockey.

В прошлом сезоне Яровой за подмосковный клуб сыграл 48 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков. На стартующем 3 августа турнире «Sochi Hockey Open» Станислав сыграет за сборную России.

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