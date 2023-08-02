Геннадий Величкин: для Овечкина этот сезон будет определяющим

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился ожиданиями от предстоящего сезона капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Для Овечкина этот сезон действительно будет определяющим. Если он продолжит забивать в том же ритме, понятно, что догонит Гретцки. Знаете как бывает? Время подошло… Будем надеяться, что для Саши оно ещё не подошло», — сказал Величкин в интервью Legalbet.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. В гонке снайперов за всю историю НХЛ Овечкин отстаёт от Гретцки на 72 шайбы.