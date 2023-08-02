Ротенберг — о потолке зарплат: у СКА никогда не было вопросов по регламенту, и не будет

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что армейский клуб ни разу не нарушал регламент и выступает за соблюдение всех правил.

«Потолок зарплат? У нас никогда не было вопросов по регламенту, и не будет. Мы ничего не нарушили, не понимаю, откуда идёт хайп в прессе. Наверное, наши конкуренты запускают. Совместными усилиями повышаем рейтинги, охваты.

СКА в жизни никогда не нарушал регламент, ни разу за всю историю КХЛ. Мы только поддерживаем регламент, судейский департамент, хотим лучшее судейство и лучший хоккей в мире. Мы всегда будем соблюдать все правила, здесь не будет никаких проблем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее Ротенберг на пресс-конференции в преддверии турнира в Сочи заявил, что армейский клуб покинул Николай Прохоркин.