Тамбиев: все мечтают о Кубке Гагарина, в том числе «Адмирал»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился ожиданиями от предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» и рассказал о целях дальневосточного клуба на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Для нашей команды этот турнир – хорошая проверка. Тренировались с 13 июля, сейчас есть время посмотреть в играх, набрать игровые кондиции. Сильный представительный турнир.

Все мечтают о Кубке Гагарина, «Адмирал» в том числе. Это наша задача», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В прошлом сезоне «Адмирал» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф дальневосточники победили «Салават Юлаев» (4-2). Во втором раунде подопечные Тамбиева уступили «Ак Барсу» (2-4).