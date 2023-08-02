Главный тренер «Сочи» Кокорев: строится новая команда, волнуюсь и я, и мы все

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев рассказал о подготовке к домашнему предсезонному турниру и поделился ожиданиями от предстоящего сезона в КХЛ.
«Турнир для нас очень значимый, хорошие команды. Мы – молодая команда, собрались 15 числа, было три цикла, хорошо поработали, дали хорошие нагрузки. Довольны, как ребята приехали, подготовились. Это – большая проверка для нас, будем играть только на победу.
У нас тоже задача – Кубок Гагарина. Настраиваемся только на победы, у каждого должна быть цель выиграть кубок.
Конечно, волнуюсь и я, и мы все. Строится новая команда, много что надо ещё сделать, чтобы команда была более сплочённой. Основная цель сейчас – построение команды, чтобы мы были конкурентоспособными и могли играть с грандами на равных. Будем стараться делать это в каждом матче», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 августа 2023
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