Роман Ротенберг предложил провести матч между командами КХЛ и НХЛ в Африке

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции в преддверии предсезонного турнира в Сочи предложил провести матч между командами КХЛ и НХЛ в столице Южно-Африканской Республики — Кейптауне.

«На клубном уровне ничего не запрещает проводить международные матчи. Такие соревнования можно проводить в Южной Африке, в Индии. Почему бы не провести матчи между КХЛ и НХЛ в Кейптауне, между чемпионами лиг? Нет никаких препятствий этому, это только вопрос экономики», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, между клубами КХЛ и НХЛ состоялось три матча. В 2008 году магнитогорский «Металлург» уступил в Берне на Кубке Виктории «Нью Йорк Рейнджерс» со счётом 3:4. Следующие два матча прошли в 2010 году. Рижское «Динамо» дома проиграло «Финикс Койотс» 1:3, СКА обыграл дома «Каролину Харрикейнз» со счётом 5:3.