«Вероятно, это лучший игрок в истории «Миннесоты». Менелл — о Капризове

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл оценил значимость российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина для болельщиков этих команд.
«Кирилл — суперзвезда в Миннесоте. Все болельщики, которых я знаю, восхищаются им и его игрой. Вероятно, это лучший игрок в истории «Миннесоты» и точно один из самых любимых хоккеистов для местных болельщиков. Здесь примерно та же история, что с Овечкиным, которого все обожают в Вашингтоне.
Но Овечкин играет за «Вашингтон» уже очень давно, он более 15 лет является суперзвездой всей лиги и может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов. У Кирилла ещё впереди много лет карьеры. Но уже сейчас всё выглядит так, что со временем значение Кирилла для Миннесоты будет таким же, как и значение Овечкина для Вашингтона», — цитирует Менелла ТАСС.
Ранее, получивший российское гражданство Менелл, заявил, что ему будет непросто попасть в сборную России.
- 2 августа 2023
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