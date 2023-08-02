Игрок, от которого из-за издевательств над инвалидом отказались в НХЛ, перешёл в Словакию

Защитник Митчелл Миллер перешёл в словацкий клуб «Липтовски-Микулаш», сообщает пресс-служба команды.

Напомним, от 21-летнего хоккеиста ранее отказался «Бостон Брюинз» и «Аризона Койотс» из-за прошлого защитника. В 2020 году Миллера уличили в издевательствах над темнокожим инвалидом. Митчелл ещё в 2016 году в 14-летнем возрасте признал в суде, что запугивал своего одноклассника-инвалида. Пострадавший утверждал, что Миллер неоднократно бил его. В итоге 20-летнего хоккеиста приговорили к 25 часам общественных работ. «Бостон» объявлял о разрыве контракта с хоккеистом ещё в ноябре 2022 года, однако официально он не был расторгнут до 22 июля 2023 года, и всё ещё значился в списках контрактов «Брюинз»

Ранее в словацкий «Липтовски-Микулаш» перешли российские игроки: голкипер Алексей Красиков и нападающий Александр Авцин.