Нападающий московского «Динамо» Уил рассказал, кто является лидером бело-голубых

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил назвал капитана бело-голубых Андрея Миронова лидером клуба.
«Можно ли выбрать одного настоящего лидера команды? Очевидно, что это наш капитан Андрей Миронов. Но поверьте, я [прежде] не играл в командах, где столько лидеров! Егор Морозов был капитаном в «Северстали», Егор Петухов был ассистентом в «Барысе», Гусев и Ожиганов были лидерами в СКА. И это я только про новичков. У нас 10-12 игроков, которые были либо капитанами, либо ассистентами. Такой аспект, как лидерство, имеет огромное значение.
Если рассмотреть только раздевалку? Все! Этот год будет особенным. Мы все внутри лидеры, все уважаем друг друга, и слово каждого будет иметь значение», — цитирует Уила сайт КХЛ.
Ранее главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов возмутился слухами вокруг нападающего Никиты Гусева, согласно которым у форварда были проблемы с режимом.
- 2 августа 2023
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