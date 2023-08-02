Нападающий московского «Динамо» Уил рассказал, кто является лидером бело-голубых

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил назвал капитана бело-голубых Андрея Миронова лидером клуба.

«Можно ли выбрать одного настоящего лидера команды? Очевидно, что это наш капитан Андрей Миронов. Но поверьте, я [прежде] не играл в командах, где столько лидеров! Егор Морозов был капитаном в «Северстали», Егор Петухов был ассистентом в «Барысе», Гусев и Ожиганов были лидерами в СКА. И это я только про новичков. У нас 10-12 игроков, которые были либо капитанами, либо ассистентами. Такой аспект, как лидерство, имеет огромное значение.

Если рассмотреть только раздевалку? Все! Этот год будет особенным. Мы все внутри лидеры, все уважаем друг друга, и слово каждого будет иметь значение», — цитирует Уила сайт КХЛ.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов возмутился слухами вокруг нападающего Никиты Гусева, согласно которым у форварда были проблемы с режимом.