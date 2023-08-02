Овечкин — в топ-3 игроков НХЛ, с кем хотели бы поужинать болельщики

Портал The Athletic провёл опрос среди болельщиков на тему: «Если бы вы могли пообедать или выпить с любым действующим игроком НХЛ не из вашей любимой команды, кто бы это был?».

На третьей позиции — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Личность Алекса Овечкина проявляется не так часто, как раньше, но никто не может забыть, сколько удовольствия он привнёс в игру в начале своей карьеры, а также когда «Кэпиталз» выиграли Кубок в 2018 году», — сказано в статье.

Топ-5 игроков вышеуказанного опроса выглядит так:

1. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 20,2% голосов);

2. Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд», 19,3%);

3. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 14,3%);

4. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз», 10,1%);

5. Брэд Маршан («Бостон Брюинз», 5,6%).