О'Коннор подписал контракт с «Питтсбургом», избежав арбитража
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«Питтсбург Пингвинз» подписали контракт с американским форвардом Дрю О'Коннором, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года и $ 1,85 млн ($ 925 тысяч за сезон). Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания.
В прошлом сезоне Дрю О’Коннор в регулярном чемпионате НХЛ сыграл 46 матчей, в которых забросил пят шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 11 очков. О'Коннор провёл в Национальной хоккейной лиге три сезона, все за «Питтсбург». В 78 матчах регулярного чемпионата он набрал 17 (8+9) результативных баллов.
25-летний форвард в составе сборной США играл на чемпионате мира 2023 года в Финляндии и Латвии. В 10 встречах нападающий набрал 8 (3+5) очков.
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