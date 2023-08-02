Экс-форвард клубов КХЛ Бумагин стал помощником главного тренера в датской команде

Бывший нападающий клубов КХЛ Александр Бумагин стал помощником главного тренера в датском клубе «Фредериксхавн Уайт Хоукс», сообщает пресс-служба команды.

За датский клуб 36-летний экс-нападающий выступал с сезона-2018/2019.

«Естественно, мы все надеялись, что Бумагин сможет продолжить играть. Хотя реабилитация после тяжёлой травмы колена проходит успешно, возвращением на лёд для россиянина это не станет. Однако мы невероятно счастливы, что достигли с ним договорённости о том, что он станет тренером. Это было целью, которую он сам поставил перед собой после завершения игровой карьеры», — заявил директор клуба Рене Йоргенсен.

Бумагин — серебряный призёр чемпионата России 2005 года в составе «Лады» и серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2007 года.